Qu’est-ce que le “manging en famille”, cette tendance qui revient souvent à Noël ?

Si vous êtes un peu sur les réseaux, vous n’avez pas pu louper cette tendance qui intervient autour des 24 et 25 décembre de chaque année. Presque aussi puissant que la chanson “All i want for christmas is you”, le “manging en famille” s’apprête lui aussi à faire son grand retour cette année. Alors quesaquo ? Voici l’explication d’un influenceur : “Le manging en famille en fait, c’est autant une activité qu’un mindset. En gros, le délire, c’est de se retrouver avec ses parents, ses enfants si on en a, des frères et sœurs, cousins etc, de tous s’asseoir dans la même pièce et de consommer de la nourriture tout en discutant”.

Ce phénomène est chaque année partagé en abondance sur les réseaux, ce qui a probablement dû créer la viralité de cette tendance, car aujourd’hui, on estime à près de 91% le nombre de Français qui la suivent chaque fin d’année : “Je ne sais plus exactement comment ça a commencé, j’étais tout petit, mais mes parents avaient dû en voir d’autres faire ça sur un réseau social de l’époque qui s’appelait la télé je crois.” nous explique Enzo, 19 ans.

La fin d’année, une période propice aux nouveaux trends

En plus de cette tendance, d’autres surgissent régulièrement autour de décembre. On pense évidemment au “soiring entre potes” qui consiste à se retrouver en fin de journée, avec plusieurs amis ou amis d’amis dans un même endroit, afin de boire, manger et danser pendant plusieurs heures. Il y a également le phénomène gastronomique de “Fromage Fonding”, où l’idée est de consommer du fromage à plusieurs, mais en le chauffant, plutôt qu’en le mangeant froid. Mais on pense également à la tendance du “outside dorming” qui consiste à dormir dehors, car on n’a pas les moyens de se payer un logement. Une tendance qui prend de l’ampleur chaque année, grâce aux efforts des différents gouvernements.