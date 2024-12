Bayer lance son calendrier de l’Avent contenant 24 pesticides

Le groupe phytosanitaire allemand vient de frapper fort dans la course aux calendriers de l’Avent en proposant une version inédite : 24 cases contenant chacune un pesticide, de quoi ravir petits et grands. « Nos équipes ont rassemblé les pesticides les plus toxiques que les gens ont l’habitude de retrouver dans l’eau du robinet ou leurs aliments. Désormais, ils pourront les découvrir en ouvrant une petite case chaque jour », raconte avec fierté Hermann Schulz, directeur de la recherche chez Bayer.

« Les pesticides font partie du quotidien des gens, tout comme le chocolat. Il nous semblait impératif d’être présents nous aussi sur le marché des calendriers de l’Avent », affirme une collaboratrice du groupe. La case du 24 décembre marquera d’ailleurs le grand retour du glyphosate, permettant à Bayer d’écouler ses derniers stocks.

Selon nos informations Bayer n’est pas le seul groupe à s’intéresser à ce marché lucratif. Le fabricant d’armes Thales devrait, quant à lui, annoncer dans quelques jours un calendrier de l’Avent contenant 24 grenades offensives.