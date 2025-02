Mon enfant n’est pas HPI : que faire?

Vous lui avez enseigné l’anglais dès ses 15 mois, l’avez inondé de petits jouets en bois conçus pour développer ses facultés cognitives et l’avez affublé d’un prénom donné seulement 27 fois depuis 1942, et pourtant : votre enfant n’est pas HPI. Après avoir traversé les étapes logiques du déni, de la colère et de la dépression, vient l’étape du questionnement : que faire de cet enfant à peine plus futé qu’un berger allemand ?

Première solution : faire comme si de rien n’était. Continuez à lui lire des contes sensoriels avant d’aller dormir, n’annulez pas son inscription au club d’échecs et regardez-le paisiblement s’enfoncer le cavalier dans le nez en pensant à tout l’argent que vous économiserez en études supérieures.

Deuxième solution : accepter l’inéluctable réalité. Oui, votre enfant n’est pas extraordinairement intelligent, mais, pour paraphraser la formule consacrée, *heureux les simples d’esprit, le royaume des cieux leur appartient*. Et Dieu sait si votre enfant a le potentiel pour régner.

Dernière solution : forcer le destin. Votre enfant n’est pas HPI, mais il n’est pas encore trop tard pour y remédier. Remplacez sa console de jeu par des mots croisés force 4, emmenez-le au musée une fois par mois et exposez-le deux heures par jour aux débats diffusés sur La Chaîne Parlementaire. Attention à bien respecter les prescriptions : en cas de surdosage, votre enfant pourrait se transformer en retraité.

