Pour sortir du ventre de sa mère, un nouveau-né se fait tatouer le plan d’un utérus dans le dos

C’est une découverte surréaliste que les sage-femmes de l’Hôpital Cochin ont faite dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que Caroline Fontao, jeune graphiste de 29 ans, vient d’accoucher d’un petit garçon après plus de 15 heures de travail, les équipes de nuit remarquent une trace étrange sur le dos du nourrisson. “On a d’abord cru à une tâche de naissance” nous raconte Virginie Lesieur, infirmière sage-femme. “Mais en s’approchant de plus près, on a été stupéfaits de découvrir qu’il s’agissait en réalité d’un tatouage ultra réaliste d’une coupe transversale d’un utérus, en couleur et annoté » poursuit-elle totalement estomaquée. “À ce stade on n’a pas encore pu analyser toutes les parties du croquis, mais une chose est sûre, la petite crapule préparait son évasion depuis au moins 9 mois” conclut-elle avant de le placer bien en évidence dans un lit à barreaux.

Des analyses complémentaires ont permis d’en connaître un peu plus sur la nature du tatouage. Une coupe transversale d’un utérus donc, parfaitement détaillée et légendée (trompe utérine, col ou encore vagin) le tout affublé d’un énorme point rouge avec marqué “Vous êtes ICI”. D’autres éléments camouflés au cœur du croquis ont également été découverts, à commencer par toutes les heures de pause du personnel soignant, mais également plusieurs trajets parallèles permettant d’accéder aux “sorties de secours” de Caroline (bouche et intestins) afin d’emprunter des chemins un peu moins surveillés. Enfin, une grue en origami, une lime à ongles et plusieurs kilos de C4 ont également été découverts, astucieusement dissimulés à l’intérieur du placenta.

Une affaire rocambolesque qui ne semble pas s’arrêter là puisque les autorités viennent de dévoiler que plusieurs dizaines de nourrissons se seraient également évadés dans la nuit suite à la découverte de poupons en plastique retrouvés dans les couveuses.