Après un accident, un jeune de 22 ans entend toute sa vie défiler dans un vocal

Il est 15h50 lorsque Timothée J., 22 ans, est admis en soins intensifs à l’hôpital Henri Mondor de Créteil après avoir été percuté par un segway. Mais tandis que les médecins s’apprêtent à le descendre du brancard, ce dernier se met à convulser violemment. “Il a commencé à nous dire qu’il entendait une voix, une voix familière, lui raconter toute sa vie dans le détail avec des euuuuuh de 3 secondes toutes les 6 syllabes, des bruits de métro et de bouche, le tout dans une qualité sonore absolument dégueulasse” nous raconte le chef de service Loïc Pierrac, encore sous le choc. “À l’heure où je vous parle, ça fait 6 jours que le phénomène a commencé et on n’en est même pas encore au CE2” poursuit-il avant de hurler “Pauvre gosse” en donnant un coup de poing dans un mur.

Aujourd’hui dans un état de fatigue préoccupant, Timothée aurait annoncé que le vocal recommencerait depuis le début à chaque fois qu’il ferme les paupières. Une situation préoccupante qui a poussé l’équipe médicale à tout tenter pour essayer de soulager le jeune patient. “Nous avons réussi par un protocole complexe et hors de prix à faire jouer ce vocal en vitesse x1.5.” raconte le professeur David Lambert en s’essuyant le front d’un revers de manche. “Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c’est tout ce que nous pouvons faire pour l’instant pour abréger ses souffrances”.

Un fait divers sordide qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Sabrina H, influenceuse voyage sur Instagram qui, après avoir été percutée en 2015 par un buffle lors d’un trek au Cambodge, avait vu toute sa vie défiler dans 860 stories.

Photo : iStock