Une maternité offre un enfant supplémentaire à sa millionième patiente

Il est 3h du matin lorsque Margot Dupré, 34 ans, accouche d’une petite Ludivine, 2 kilos 8, à la maternité de Port Royal. Mais alors que la sage-femme s’écrie “Félicitations, c’est une belle petite fille”, la musique “Samba de Janeiro” se met aussitôt à retentir dans tous les haut-parleurs de la clinique, suivie d’une pluie de serpentins et de confettis sur la jeune maman. “Ça n’en finissait pas” raconte Margot, cernée jusqu’aux genoux et la pupille molle. “C’est là que j’ai vu 45 membres du personnel médical débarquer dans la salle avant de me poser un deuxième nouveau-né sur le ventre entouré d’un long ruban en hurlant “Félicitations ! Vous êtes notre millionième patiente ! Vous remportez… UN BÉBÉ SUPPLÉMENTAIRE !”” poursuit-elle avant de fondre en larmes.

Pour Alexandre Bucciaratti, directeur de l’hôpital Cochin, ce coup de com est une vraie réussite : “C’était un moment fort, chargé en émotion, sûrement le plus beau jour de la vie de cette femme après sa propre fille” raconte-t-il des étoiles plein les yeux. “Il est important de montrer que nous sommes pleinement à l’écoute de nos patients et que leur fidélité mérite d’être récompensée” poursuit-il, avant d’aller offrir trois reins supplémentaires à un homme en instance de greffe présentant 10 coups de tampons sur sa carte de fidélité de l’hôpital.

Une histoire digne d’un conte de fées qui n’est pas sans rappeler celle d’Anthony Gougeot, 36 ans, opéré des dents de sagesse et à qui on avait arraché 2 dents de plus pour le même prix après avoir mis un avis positif sur Google.

Photo : Photo de Greta Fotografía :