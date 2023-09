Rentrée – Tout ce qui change à l’école pour votre enfant

Instauration d’un Fight Club dans la cantine 2 fois par semaine

Pour que les enfants apprennent à se défendre correctement, un Fight Club sera proposé aux élèves 2 fois par semaine entre 12h et 13h30. Des accessoires de free fight leur seront également distribués comme des barres de fer, des poings américains ou encore un taser “Scoubidou” débridé (50 000 volts). Un module indispensable pour apprendre à se protéger efficacement en cas de vol de goûter ou d’invasion des Russes.

Remplacement de la sonnerie par la musique d’attente de Pôle emploi

Le traditionnel “Dring” de fin de cours sera remplacé dès la rentrée par le Printemps de Vivaldi joué en boucle pendant 20 minutes. L’occasion d’habituer les enfants dès leur plus jeune âge à devoir rester assis pendant des heures en écoutant cette musique dans l’attente d’une récompense.

Élection d’un référent Abaya

En plus du référent Harcèlement, un référent Abaya sera également instauré au sein des établissements. Chargé de recueillir les témoignages des élèves dès qu’ils aperçoivent une élève musulmane vêtue d’une robe longue, ce référent pourra ensuite transmettre l’information au référent Délation, avant d’envoyer l’élève faire un tour chez le référent “Dehors”.

Un professeur remplaçant-remplaçant sera chargé de remplacer le professeur remplaçant si celui-ci est absent

Pour faciliter l’éducation de nos chères têtes blondes, le professeur remplaçant-remplaçant veillera à ce que tous les élèves assistent aux cours initialement prévus. En cas d’absence du professeur remplaçant-remplaçant, c’est le professeur habituel qui sera chargé de le remplacer.

Un stage d’observation en entreprise dès le CP

Un stage d’observation de 6 semaines sera obligatoire pour les élèves de CP à partir du mois de Décembre. L’occasion de faire valider leurs acquis auprès d’entreprises qui ont fait leurs preuves (Total, Nestlé…) et de les préparer efficacement au marché du travail. Au sujet de cette mesure, Gabriel Attal a déclaré : “Faire des lignes de O c’est bien mais c’est pas avec ça qu’on construit des Boeing. (…) Il s’agirait de grandir.”

La “Cantine” devient un “Espace de transition nutritif à ambition régénérative partagée”

Afin de rendre l’espace scolaire moins anxiogène, la cantine change officiellement de nom. Une mesure forte à laquelle s’ajoute également le “CDI” qui devient une “zone d’acuité éducative pluriscalaire” et la “cour” qui devient un “terrain d’expression ludo-articulé multi-supports à latéralisation étudiante forte.” De quoi rendre cette rentrée plus simple pour les élèves et le corps enseignant en venant répondre efficacement aux nombreux problèmes soulevés par les équipes pédagogiques depuis maintenant 40 ans.