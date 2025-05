80% des femmes admettent que le plus beau cadeau de fête des mères serait que leurs enfants soient ailleurs, c’est le résultat d’un sondage effectué sur un échantillon de 100 femmes représentatif de la population. 41% des femmes interrogées souhaiteraient que leurs enfants partent le jour de la fête des mères pour un pays lointain et pour une durée d’au moins deux mois. 37% aimeraient qu’ils soient placés dans une famille d’accueil pour quelques années. Enfin 22% voudraient les abandonner au beau milieu d’une forêt hostile et lugubre sans nourriture et sans petits cailloux pour se repérer.

Des aspirations peu prises en compte

65% des femmes interrogées avouent également qu’elles préfèreraient largement un sex-toy au traditionnel collier de nouilles confectionné pour l’occasion par leurs enfants. Parmi elles, 55% se verraient bien remplacer la journée habituelle de fête des mères par un apéro entre copines de 10h du matin à 4h du matin le lendemain. Enfin, 100% des femmes interrogées aimeraient que leur compagnon ne leur offre ni fleurs ni parfum mais « dégage de la maison au moins pour la journée ».

Rappelons que l’année dernière un autre sondage révélait que 98% des femmes troqueraient volontiers la fête des mères contre une augmentation de leur salaire.

