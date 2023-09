À seulement 1 an et demi, il sait déjà dire “Papa”, “Maman” et “Shrinkflation”

C’est un véritable conte de fée que vivent Florence et Olivier, les parents du petit Arthur. “On était en train de prendre notre petit déjeuner et là, Arthur a recraché tout son lait sur la table” nous raconte enjouée Florence. “Je me suis levée pour lui expliquer que c’était du gachi et c’est là qu’on l’a entendu prononcer son troisième mot : “shrinkflation” !” poursuit-elle émue, son carnet “mes premiers mots de bébé” ouvert sur les genoux. Avant d’ajouter : “C’était merveilleux ! On aurait préféré bien sûr qu’il prononce “Product Backlog” ou “Growth Hacking” mais bon, il n’a peut-être pas encore assez de dents.”

Un enfant éveillé en qui ses parents fondent déjà énormément d’espoir. “Parti comme c’est parti ça m’étonnerait pas qu’il soit HPI” nous confie Olivier. “L’autre jour, il a pointé un paquet de chips en disant “babaaaa”. J’ai tout de suite su qu’il voulait faire remarquer le cynisme financier des entreprises alimentaires dans la gestion approximative de leur communication de crise quant à la différence entre le prix au kilo d’un paquet de Lays et la réduction drastique des quantités produites. Et tout ça à 1 an et demi. C’est prodigieux !” conclut-il, ému, avant de se précipiter pour empêcher son fils de sucer une godasse.

Un avenir tout tracé pour Arthur qui n’aura qu’à traverser la rue pour trouver un travail, dès qu’il aura enfin appris à marcher sur 2 jambes. En attendant, aux dernières nouvelles, il aurait d’ores et déjà prononcé ses 4ème et 5ème mots pour le plus grand bonheur de ses parents : “Électroencéphalogramme” et “Chris Hemsworth”.