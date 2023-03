Cinq enfants qui vous convaincront de ne pas en avoir

Nathan, 8 ans

Nathan est un enfant unique, capricieux et ingrat. Il est capable de pleurer 8 heures d’affilée sans se fatiguer, crier dans la rue pour vous faire passer pour un mauvais parent, ou se rouler par terre au supermarché juste pour un paquet de dragibus. Accro au sucre, hyperactif, sa seule passion semble être de tourner sur lui-même et de casser des objets chers. C’est entièrement sa faute si ses parents ont divorcé (alors qu’ils s’aimaient d’une passion dévorante).

Zoé, 7 ans et demi

Zoé est obnubilée par les princesses et les chansons Disney, qu’elle hurle en boucle de sa voix de crécelle. En toutes circonstances, elle se balade dans son déguisement de princesse acheté à prix d’or et trimbale son micro recouvert de bave. Un jour il faudra lui dire que ce n’est pas comme ça qu’on se débarrasse du patriarcat, et qu’elle finira comme sa mère, commerciale en assurances chez un gros groupe.

Rayan, 9 ans

Rayan est complètement con.

Margot, 4 ans

Margot est fascinée par le IIIe Reich, et voudrait rétablir la grandeur de l’Allemagne en écrasant le monde entier sous sa botte. Ses discours sur la race aryenne sont d’un goût douteux et mettent mal à l’aise les autres enfants de la petite section de la Maternelle Jean Jaurès.

Jules, 8 ans

Jules ne respecte pas ses parents car ils lui permettent tout. Il ne parle que de dinosaures et de la dette de la France. Il voudrait qu’on se débarrasse une fois pour toutes du service public et qu’on adopte la politique ultralibérale américaine. « C’est une question de compétitivité sur le plan international » répète-t-il à l’envi pendant les récréations.