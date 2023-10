Il est heureux de voir son fils échouer là où il a également échoué

« Il se croyait meilleur que moi, avec ses grands airs d’entrepreneur… » commente Thierry, un sourire aux lèvres. « Déjà qu’il avait eu le bac général, maintenant il croyait qu’il allait pouvoir lancer son entreprise comme ça… Il croyait quoi ? Devenir millionaire ? Moi aussi j’ai voulu me lancer quand j’étais jeune, j’avais ouvert mon magasin de disques, mais ça a pas marché, j’ai déposé le bilan. Et quand je lui disais d’arrêter de rêvasser et de garder son job à Carrefour, il en a fait qu’à sa tête. Alors qui c’est qui avait raison ? Qui ?? ».

Pour Loïc, l’aventure entrepreneuriale est aujourd’hui un mauvais souvenir : « Oui c’est vrai, je me suis dit que c’était une bonne idée des t-shirts personnalisés… J’ai dépensé toutes mes économies là-dedans, et aujourd’hui je regrette… En plus j’ai encore dans le garage 12 cartons de t-shirts « Donneurs d’orgasmes » commandés par une boîte de nuit de la région, et ils m’ont jamais payé ». Espérons au moins que cette aventure ait rapproché père et fils, car leurs liens s’étaient un peu distendus ces derniers mois. « Et je peux déjà vous dire que son mariage va être aussi un fiasco, parce que faudrait pas qu’il vienne se pavaner devant moi avec sa copine, alors que je suis divorcé depuis 15 ans » conclut Thierry Roche, comme une prophétie autoréalisatrice.