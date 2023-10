Insolite : un enfant monte le toboggan par l’escalier

Il est 17h environ lorsque Lucien et sa mère se rendent au parc selon plusieurs témoins déjà sur place à ce moment-là. D’après eux, l’enfant de sept ans se dirige aussitôt vers le toboggan après avoir poussé la porte du parc. Mais au lieu d’escalader la rampe comme tous les enfants déjà présents, celui-ci marche d’un pas décidé vers l’escalier. Chez les parents, c’est la sidération. « On a tous cru qu’il nous faisait une blague » explique Mathieu P., père de la petite Denise (7 ans). « Quand j’ai vu qu’il allait jusqu’au bout et qu’il montait vraiment par l’escalier, je me suis sentie humiliée » confie Isabelle, mère de Théo (9 ans) et Aiden (6 ans).

Une histoire glaçante

L’histoire ne s’arrête pas là. Selon les mêmes témoins, après avoir sagement attendu que les autres enfants s’écartent pour descendre les pieds en avant et non la tête à l’envers, il s’est dirigé vers le tourniquet où il a surpris tout le monde en ne le faisant pas tourner à vide mais en s’asseyant dessus après avoir régulé sa vitesse pour ne prendre aucun risque.

Pire, il a ensuite attendu son tour aux balançoires sans se planter devant et sans risquer l’accident. Une fois assis, il ne s’est jamais mis debout et a ensuite proposé à une petite fille plus jeune que lui de prendre sa place. A l’heure qu’il est, les parents sont activement recherchés par la police.