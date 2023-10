Beauté – Quel monoï choisir pour la fin du monde ?

Tiki Tala

Directement importé des îles, ce monoï naturellement enrichi en vitamine E vous aidera à capter au maximum toute l’énergie de la prochaine explosion nucléaire qui va raser votre commune. Retrouvez en quelques secondes un teint ambré, radieux et rayonnant de vos 2 bras jusqu’à vos 6 jambes. 7/10.

Tahiti’s Love

Pas particulièrement fan de l’odeur du Napalm au petit matin ? Le monoï Tahiti’s Love donnera à votre peau une délicieuse odeur de noisettes grillées avec quelques notes de citron vert, de noix de coco et de miel. Testé en laboratoire, il protège également votre peau des micro-agressions du quotidien comme le soleil, la poussière, ou cette pluie de bombes H lâchée depuis un aéronef directement dans votre douche. Habile. 8/10.

Pacific Breeze

La vague de 600 mètres de haut qui vient de fracasser Seattle et se dirige droit sur l’Europe vous inquiète ? Pas de panique ! Chouchou de la rédaction, le monoï Pacific Breeze a été intégralement pensé pour résister à l’eau. Le monde s’écroule autour de vous sous la puissance de cette lame de fond ? Pas votre bronzage ! 9/10

Monoï Vahina

Des chercheurs ont accidentellement réveillé un virus vieux de 50 000 ans piégé dans le permafrost et la population a commencé à mordre tout ce qui bougeait juste après avoir fondu ? Certes. Mais le monoï Vahina, naturellement enrichi en fleur de tiaré, vous offre une peau plus douce que le coton d’égypte. Et 28 jours plus tard ? Il sent toujours aussi bon ! Alors, elle est pas belle la vie ? Petit bémol néanmoins : son prix. 7/10

Coco Mango

L’économie mondiale s’effondre, les volcans vomissent des cadavres, des vautours se bouffent entre eux, Cthulhu sort de l’eau, les nazis ressuscitent, les 4 cavaliers de l’apocalypse viennent de débarquer à Rouen, Morandini est toujours sur Cnews, qu’à cela ne tienne ! Coco Mango vous propose des réductions exceptionnelles jusqu’au 30 Octobre avec le code promo TCHERNOBYL ! Une aubaine ! 10/10