On a testé pour vous : pleurer sous la douche en pensant à sa vie

Étape 1 : Trouver la bonne position

Vous êtes étudiant en Histoire de l’Art, Happiness Manager ou François Bayrou, alors vous risquez de passer de TRÈS longues heures sous votre douche à repenser à vos choix. Aussi, privilégiez une posture souple et cozy qui vous permettra d’exploser en sanglots sans ruiner vos lombaires.

De notre côté, nous avons choisi de nous rouler en boule, les genoux remontés jusqu’au front, en nous basculant péniblement d’avant en arrière. Une posture communément appelée “la chouineuse” qui vous garantira un confort optimal tout en gardant vos fesses au chaud. On recommande !

Étape 2 : Régler la température de l’eau

Il est primordial que la température de l’eau soit à l’image de votre vie. Attention à ne pas choisir une température trop élevée (qui pourrait vous rappeler le soleil ou les Maldives) ou trop froide (qui pourrait vous rappeler cet hiver à Courchevelles où un chamois vous a témoigné de l’attention en dégueulant sur vos raquettes).

Faites comme nous : privilégiez plutôt une température dite “tiédasse” qui vous rappellera immédiatement votre manque de charisme, vos vacances régulières en Auvergne ou plus simplement toute la fadeur de votre existence. Malin !

Étape 3 : Mettre une musique d’ambiance

Pour coller à votre mood, choisissez une musique répétitive, sans logique, ni joie, ni but : comme vous.

Par exemple, “6 heures de bruits de vélux”, le jingle de la pub St Moret ou n’importe quelle chanson de Zaz.

Étape 4 : Penser à sa misérable existence

Ça y est, vous y êtes presque ! À présent, pensez à tous les rêves que vous avez lâchement abandonnés, aux amours perdus, aux erreurs de votre passé et à tous les moments gênants que vous avez vécu. S’il y en a trop, repensez à cette fois où vous vous êtes roulés en boule dans votre douche pour écouter du Zaz.

Étape 5 : Pleurer à chaudes larmes

Et voilà ! Vous pouvez à présent pleurer comme une grosse madeleine en repensant à tout ce que vous avez loupé dans votre vie. Alors ? On se sent pas mieux ?

Astuce : si les souvenirs crasseux de votre vie médiocre ne suffisent pas à faire monter les larmes, attrapez n’importe quelle bouteille de shampoing à portée de main et videz l’intégralité de son contenu dans vos yeux. La douleur ressentie ne sera rien comparée à celle de votre pauvre maman lorsqu’elle a appris que vous disiez “je te laisse j’ai une conf call” et “tu veux que je te prenne un ‘dwich ?”.

Photo : Istock