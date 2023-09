Il n’est toujours pas bilingue après 10 ans à regarder des séries en VOSTFR

C’est un bien triste constat qu’a dû faire Arnaud, 29 ans, en voyage à New York : « Dès l’aéroport j’ai réalisé que je n’étais pas bilingue… Alors que ça fait 10 ans que je regarde des séries en VOSTF ! Tous les profs m’ont dit que c’était efficace. M’aurait-on menti ? » s’exclame Arnaud, plongeant sa tête entre ses mains, sur un banc de Central Park.

C’est avec une voix pleine d’amertume qu’il tente de comprendre les raisons de ce désastre linguistique : « Franchement, je me revois galérer à lire les sous-titres le soir dans mon lit alors que j’étais fatigué. Ou à louper des scènes et expressions de jeu de certains acteurs au cinéma, à cause de ces foutus sous-titres ! Tout ça pour rien ! J’ai même pas réussi à commander un latte chez Starbucks, il m’ont filé un expresso ! Fuck it !!….. c’est bien comme ça que ça se dit ? » lance le jeune homme, faisant sursauter les passants de Time Square.

« Je viens d’écourter mon voyage. Ça ne sert à rien, si c’est pour manger du fast food, faire du shopping dans de grandes enseignes et voir des films de super-héros, je peux le faire à Paris. Là je capte queue dalle, en 10 ans de VOSTF, j’ai juste appris à lire vite des sous-titres en faite… Je comprends toutes les vidéos Brut sans avoir à mettre le son… c’est déjà ça ! » soupire Arnaud, essayant une larme le long de sa joue.