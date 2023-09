UGC propose des places à 100 euros pour avoir un siège sans punaise de lit

Pris dans une polémique après des cas de piqûres de punaises de lit, les cinémas UGC ont décidé de réagir pour convaincre les cinéphiles de revenir dans leurs salles, comme nous l’explique Jean-Charles Edeline, le PDG des cinémas UGC : « On a compris les craintes du public et décidé de proposer des places à 100 euros, garanties sans punaises de lit ! C’est ça aussi la qualité UGC ! »

Les clients sont dubitatifs, comme François, architecte de 31 ans : « Franchement, une place coûte entre 15 et 17 euros, donc 100 euros sans punaise de lit, c’est donné. Mais j’attends surtout des places garanties sans relous qui allument leur téléphone et font du bruit avec leur emballage plastique de M&M’s. Et pour ça, je suis prêt à payer 150€ la place ! ».

A la sortie des premières séances avec des places sans punaise de lit, les clients de l’UGC Bercy sont conquis : « C’était une expérience incroyable ! Le film était pas ouf, mais quel plaisir de se lover dans un fauteuil sans punaise de lit en regardant les autres se gratter pendant tout le film ! » s’exclame Héloïse, qui interrompt notre entretien en découvrant une plaque de boutons rouges sur son avant bras.