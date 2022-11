Sobriété énergétique – Elisabeth Borne demande aux Français de se serrer la ceinture autour du cou

La sobriété énergétique réclamée par le gouvernement pour passer l’hiver sans coupure d’électricité a obligé le gouvernement à trouver des solutions pratiques mais radicales. Ainsi, la Première ministre Elisabeth Borne a alerté les Français: “En ces temps de crise énergétique, il est important que chacun accepte de faire des efforts et de se serrer la ceinture autour du cou. Que ça soit une Guess ou une fausse Hermès. C’est l’unique solution pour passer l’hiver dans les meilleures conditions”.

Très vite de nombreux Français ont suivi les conseils de Mme. Borne, comme Stanislas, 32 ans : “J’ai pris conscience que notre époque allait s’assombrir un peu plus chaque jour. Mais grâce aux conseils de la Première Ministre, j’ai été très vite étranglé par ma ceinture et je suis tombé dans le coma pendant 3 mois. Quel repos ! Plus de pénurie, plus de crise, j’ai adoré ! Merci Madame Borne !”

Une source proche du gouvernement, qui préfère rester anonyme, nous confie qu’Elisabeth Borne préparait un nouveau discours aux Français : “On va rendre la crise plus ludique et organiser une grève de la faim géante. Mais aussi apprendre à nos concitoyens comment faire un feu de camp dans leur salon pour se chauffer décemment. C’est important de s’appauvrir en s’amusant. Vous voyez, ça ne coûte pas plus cher de mal se chauffer !”

