Sobriété énergétique – Bernard Arnault décide de couper le chauffage dans son jet privé

« Si vous avez froid, prenez un plaid ici. Ce sont des Vuitton, vous aimez ? » nous lance le PDG de LVMH, dans son jet privé, quelques minutes avant de décoller pour un voyage d’affaires : « Je crois que l’écologie est le défi de notre siècle, ça me semble normal de baisser le chauffage, comme tous les Français. En plus là on n’en aura pas pour long, Paris-Cannes, c’est une demi-heure ! Oh et puis on est écolo ou on l’est pas hein”.

L’homme d’affaires continue de s’auto-congratuler, en se frottant les mais pour se réchauffer : « Il y a plein d’autres moyens de se réchauffer pendant un trajet en jet. Moi par exemple, je fais un petit tennis sur le court que j’ai aménagé au fond de l’appareil, mon coach est super ! » s’amuse-t-il, créant un nuage de vapeur d’eau devant sa bouche.

Bernard Arnault compte bien devenir un milliardaire exemplaire, au bilan carbone impeccable : « Avant, j’affrétais un jet exclusivement pour mes œuvres d’art. J’aimais imaginer qu’elles avaient besoin d’espace et qu’une sculpture de Jeff Koons discute avec un tableau de Damien Hirst. Dis donc on se les caille quand même » grelotte-t-il, avant d’enfiler un peignoir Céline : « Je vais me réchauffer un peu. Écologiquement, le hammam ça compte ? ».

Image par Dylan Agbagni de Pixabay

