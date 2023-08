Canicule – Météo France tente d’apaiser le soleil en sacrifiant Evelyne Dhéliat

Avec des températures pouvant avoisiner les 42 degrés, la France connaît actuellement l’un de ses épisodes les plus chauds. Une canicule pratiquement insupportable qui a poussé Météo France à tenter le tout pour le tout en pratiquant un rite païen en plein parvis de Notre-Dame. Attachée à un bûcher composé de paille, de sauge et des vieux rapports du GIEC, Evelyne Dhéliat a ainsi été copieusement aspergée de bio-carburant avant d’être immolée ce matin vers 9h30. Joël Collado, Jacques Kessler ou encore Louis Bodin ont par la suite défilé en toges autour du gigantesque brasier en jetant du fenouil, du romarin et des fougères mâles à l’intérieur, tout en scandant des formules ancestrales en latin.

Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique, une couronne de pivoines sur la tête et un tambourin en peau de chèvre dans les mains, a tenu à saluer le sacrifice de l’ancienne présentatrice météo de TF1, seul moyen “d’apaiser la colère du tout puissant Hélios”. De son côté, Evelyne Dhéliat, entourée par les flammes, a déclaré se sentir “honorée de pouvoir apporter un peu de fraîcheur en cette période difficile”. Elle a également ajouté être “inquiète pour l’état de la planète quand elle voit que le feu qui la consume est largement au-dessus des normales saisonnières”.

Un sacrifice apparemment efficace puisque Météo France a annoncé que les températures devraient baisser progressivement et ce dès aujourd’hui. Une bonne nouvelle mais avec un indice de fiabilité de seulement 3/5 sur l’application en attendant que Sébastien Folin confirme ces prévisions en regardant méticuleusement dans les viscères d’une truite.