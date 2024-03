Climat – Selon une étude, l’enfer pourrait augmenter de 2 degrés d’ici 2050

C’est un véritable vent de panique qui a gagné les 9 cercles de l’enfer. En cause, une possible augmentation de 2 degrés qui pourrait rapidement rendre le quotidien des suppliciés invivable. « C’est vrai que c’est inquiétant » nous confie soucieux Franz Steiner, un damné, occupé à se faire introduire des canoës dans l’urètre. « On n’a qu’une seule éternité et c’est à nous d’en prendre soin ! » ajoute-t-il, pendant qu’un autre démon cornu lui arrache les dents à la truelle en lui faisant écouter en boucle la discographie d’Indochine.

Pour lutter contre ce réchauffement insupportable, plusieurs mesures ont déjà été mises en place au Royaume de Belzébuth. Tout d’abord, réduire de moitié l’intensité des coups de fourche pour limiter le CO2 expulsé par les damnés en hurlant. Mais également privilégier les douches de magma à la place des bains de lave, et diminuer la consommation de viande de l’Enfer en ne donnant plus à Cerbère que des légumes tels que des endives, des choux-fleurs, ou Stephen Hawking.

Deux degrés de plus. Une perspective inquiétante qui ne semble pourtant pas préoccuper tout le monde. « Tout ça ce sont des conneries ! » s’exclame hilare Elizabeth Monot, damnée de classe 3. « Si le réchauffement climatique était réel, vous croyez qu’il ferait seulement 4900 degrés en mars ? » poursuit-elle en nous tendant un thermomètre intégralement fondu. « Et puis quand bien même, entre nous, deux petits degrés de plus, ce n’est quand même pas la mort » conclut-elle, avant de se jeter dans une mare de lave en fusion en hurlant de plaisir.