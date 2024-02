95% des Parisiens ne croient pas en la vie après le périphérique

“Pour moi la province c’est un truc qu’on se racontait gamins pour se faire flipper autour du feu ou à la rigueur quelque chose qu’on raconte aux enfants pour leur filer la frousse quand ils sont pas sages. Du style “finis tes haricots verts ou on t’emmène vivre à Gueugnon !” Mais de là à y croire vraiment c’est n’importe quoi” plaisante Pierre-Antoine, un parisien à qui nous avons posé la question alors qu’il disputait une partie de mölkky sur le canal de l’ourcq.

Si la croyance en une vie après le périphérique compte peu d’adeptes, de plus en plus de parisiens se disent cependant ouverts à la possibilité qu’il existe “d’autres formes d’intelligence quelque part en dehors de Paris”. “Peut-être bien qu’il existe ailleurs d’autres pokebowls, d’autres trottinettes électriques, d’autres monaco à 17 euros en terrasse, et d’autres formes de vie qui vapotent en parlant du prix de l’immobilier au mètre carré. Personnellement j’ai envie d’y croire, mais que voulez-vous, je suis une rêveuse !” témoigne Louise, une passante qui a accepté de répondre à nos questions alors qu’elle faisait la queue devant un foodtruck pour acheter un burger végé à 25 euros.