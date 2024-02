RATP – Trafic très perturbé sur la ligne B suite à la présence de RER sur les voies

C’est un incident fâcheux que connaît actuellement le réseau ferroviaire d’Île-de-France. Plusieurs dizaines de RER B auraient été aperçus en train de circuler sur les voies, perturbant le bon déroulement du trafic entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et l’Aéroport Charles de Gaulle. Dans un communiqué publié sur son site, la RATP conseillerait ainsi aux usagers de se rendre au travail en privilégiant les circuits alternatifs tels que le vélo, le kayak ou des grosses foulées talons-fesses.

“C’est un problème récurrent sur lequel nous travaillons activement avant le début des JO” nous confie Martin Poiret, responsable fluidité et circulation à la RATP, avant de nous dévoiler quelques solutions prévues par son service. “Pour augmenter la vitesse des RER, nous songeons sérieusement à les faire tracter par des chèvres, mais pour ne pas créer un changement trop brutal ils seront tout d’abord tractés par des RER A” explique-t-il. “Des nouveaux arrêts seront aussi construits entre chaque station de la ligne B pour permettre aux RER d’arriver plus rapidement quelque part”, poursuit-il, avant d’ajouter : “Enfin, pour rendre l’attente des usagers plus agréable, des cornemuses en libre-service seront mises à disposition dans chaque station. De quoi permettre d’oublier un temps soit peu les problèmes sur la ligne et se concentrer plutôt sur les problèmes dans la gare”

Des mesures fortes qui devraient continuer de se développer d’ici les jeux olympiques puisque soucieuse d’offrir le meilleur accueil possible aux visiteurs étrangers, la RATP s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires en écrivant les mots “retard”, “mouvement social”, “avarie matérielle” et “malaise voyageur” dans plus de 36 langues.