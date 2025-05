Les vols à la tire dans le métro seront entièrement dématérialisés dès 2026

Dès janvier 2026, les vols à la tire dans le métro seront entièrement dématérialisés : c’est ce qu’a annoncé la RATP ce matin dans un communiqué, précisant qu’« il ne s’agit nullement de la fin d’une tradition mais plutôt d’une adaptation au monde moderne. » Puis d’expliquer : « Avec toutes les données qui sont désormais disponibles sur internet et notre faible système de défense informatique, les voleurs n’auront aucun mal à pirater les comptes des voyageurs en direct sans passer par les pénibles vols de sacs à main ou de portefeuille. » Son PDG, Jean Castex, qui devrait partir le 4 juillet, ne cachait pas sa satisfaction : « Je suis content de laisser cet héritage à la RATP. Nous avons toujours été précurseurs dans ce domaine puisque cela fait des années que nous dématérialisons régulièrement nos retards en n’envoyant pas de rame. »

A la pointe du progrès

Rappelons que la RATP a également été une des premières entreprises à avoir dématérialisé ses annonces, les voyageurs pouvant rester bloqués à une station plus de 40 minutes sans la moindre nouvelle de ce qui est en train de se passer. Si les passagers ne seront donc plus importunés et n’auront plus à « veiller à leurs effets personnels », beaucoup regrettent déjà les célèbres messages d’annonces de la RATP comme le fameux « Des pickpockets sont susceptibles d’agir dans cette station. » Pour Viviane, 65 ans, usagère quotidienne, « c’est un peu de notre histoire qui s’en va. » Puis d’ajouter : « Je me sens très triste, presque orpheline. »

Mais la RATP a immédiatement tenu à rassurer les usagers en précisant que « pour rester fidèle à la tradition et afin que les passagers ne soient pas totalement perdus, les agressions ne seront pas dématérialisées ». Voilà qui devrait rassurer tout le monde.