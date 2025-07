Pour être plus écologiques les phares seront désormais éteints la nuit

“Depuis des lustres, nous dépensons une quantité folle d’énergie en laissant les phares allumés toute la nuit” a déclaré dans la soirée la ministre de l’écologie Agnès Pannier-Runacher depuis le Phare de la Hague (Cotentin). “Voilà pourquoi, à partir du 1er Août, chaque phare aura pour obligation d’éteindre ses lumières dès la tombée de la nuit et ce, jusqu’au lever du soleil”. poursuit-elle avant de frapper du poing sur un gros bouton “off” plongeant aussitôt l’intégralité de la baie dans le noir. Une action visiblement très attendue puisque immédiatement saluée par les centaines de coups de cornes de brume des navires voguant à proximité.

Face à des milliers de messages d’indignation des navigateurs, le gouvernement a annoncé que cet objectif serait évidemment progressif. Chaque gardien de phare devra dans un premier temps remplacer leur gigantesque ampoule par un kit de bougies magiques, peu coûteuses, écologiques, et pouvant durer plus de 14 minutes. Des panneaux en carton recyclable seront également fixés sur chaque récif afin d’indiquer précisément les zones réputées “à risque”. Enfin, des intermittents du spectacle seront déployés à l’entrée de chaque port afin de crier “ICI !!! ICI !!!” en chœur et de toutes leurs forces pendant près de 8 heures.

Une mesure qui fait du bien et qui devrait enfin permettre d’aller de l’avant une bonne fois pour toutes puisque le gouvernement a également annoncé vouloir éteindre tous les feux de signalisation entre 20h et 9h30.