Paris VI – Les habitants organiseront un casting de sans-abris pour faire la manche devant le Carrefour City

C’est la polémique qui enfle dans le très chic VIe arrondissement de Paris, après une pétition pour s’opposer au projet d’installation d’un Carrefour City, un grand casting va être organisé pour choisir les meilleurs SDF, dignes de faire la manche dans leur quartier, comme nous l’explique Alain Finkielkraut, l’un des signataires de la pétition : « On ne veut pas accepter n’importe qui ici ! Des pauvres d’accord, mais les meilleurs ! Les sans-abris devront accepter la carte bleue, les American Express Platinium et la Black Card. Leurs chiens devront être de pures races et ils se devront de ne boire que du champagne ou des grands crus. Le VIe est un quartier où on sait s’amuser et boire, mais la bière c’est minimum 12 euros la pinte, pas des canettes de 8.6. Les chiens, ce sont des carlins ou des chihuahuas, pas des bâtards sans race. Désolé mais on a un standing à respecter. Ah et j’oubliais, on n’acceptera pas les nuisances sonores donc après 22 heures je crierai par ma fenêtre : ‘taisez-vous !’ ».

La mairie de l’arrondissement tente aussi d’organiser « un mercato des clodos » en transférant les sans-abris qui font la manche devant le très chic « Bon Marché », sur la place du futur Carrefour City : « On se doit d’être solidaires entre habitants du VIe. Les clochards devant le Bon Marché sont les plus classes de tout Paris, il est de leur devoir de venir gentrifier la misère du jardin du Luxembourg ».

Un quiproquo survenu hier risque de créer une nouvelle polémique. En effet, la Mairie a donné un « pass de validation SDF » à un couple avec enfants, pensant qu’ils étaient une famille à la rue, alors qu’il s’agissait en fait de bobos du XXe arrondissement, venus visiter un appartement dans le quartier : “ N’importe qui aurait fait l’erreur, se défend le maire du 6e Jean Pierre Lecoq. Ils portaient des mitaines, des vêtements larges, avaient les cheveux gras et fumaient des roulées, si c’est pas ça une famille de clochards, qu’est-ce que c’est ? je vous le demande !”