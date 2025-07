L’homme qui jugeait les femmes ayant recours au Botox vient de payer pour des implants capillaires

Le jeune trentenaire a cependant rappelé à son entourage qu’il s’agissait d’une démarche tout à fait différente du lifting. “Les femmes qui font du Botox sont dans une course à une éternelle jeunesse, un peu vaine et superficielle. Moi je veux juste retrouver mes cheveux pour que les enfants cessent de se moquer de moi et que mes amis arrêtent de me proposer d’aller voir “Certains l’aiment chauve” au cinéma” a-t-il expliqué lors d’un point de presse.

Lorsqu’on évoque les cas de femmes ayant recours à la liposuccion, là aussi Jérôme se montre particulièrement sévère. “Pourquoi se charcuter pour faire plaisir aux gens ? Il n’y a rien de plus beau qu’une personne qui reste naturelle” explique le jeune homme allongé sur la table du chirurgien occupé à terminer sa greffe de cheveux payée grâce à un crédit bancaire.

Flanqué de sa nouvelle mèche, le jeune homme a fait savoir qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin et songeait à investir dans des pilules permettant de développer sa musculature. “Et ce n’est absolument pas pour le regard des femmes que je fais ça, juste pour qu’elles continuent à avoir envie de coucher avec moi” s’est justifié Jérôme avant de demander son numéro à une femme ayant fait de la chirurgie trois mois plus tôt.