Jésus parvient à transformer le Beaujolais Nouveau en vin
Nouveau miracle de Jésus, Fils de Dieu, qui est parvenu au prix d’efforts démesurés à transformer le Beaujolais Nouveau en vin. Récit.
Vendredi dernier au Paradis avait lieu la traditionnelle soirée du “Heaven Magic Show”, un spectacle haut en couleur mettant en scène plusieurs résidents de l’au-delà avec un seul but : faire vibrer le public au rythme de tours plus incroyables les uns que les autres.
La star de la soirée, c’est sans nul doute l’inénarrable “Jésus” qui est monté sur les planches avec un tour vertigineux jamais tenté auparavant : transformer 500 litres de Beaujolais Nouveau en vin. Après avoir fait monter 6 jarres de pierre sur scène, Jésus jette aussitôt un drap blanc sur chacune d’entre elle avant de claquer des doigts en criant “AMEN !”. Après un flash lumineux et le déclenchement de plusieurs fumigènes, le Fils de Dieu apparaît aussitôt à travers le brouillard avant d’attraper l’une des jarres puis de verser dans une coupe un liquide rouge grenat sous les hourras médusés de l’assistance.
Un tour tout bonnement hallucinant qui a laissé le public absolument pantois. “On l’avait déjà vu transformer l’eau en vin mais là le contraste est rude” commente Saint Jean, estomaqué. “Je suis sûr qu’il y’a un truc !” ajoute Saint Thomas en se frottant le menton. “À moins de se placer à un niveau quantique, il est impossible de réussir à faire cohabiter ces 2 états qui sont le Beaujolais Nouveau et le vin” commente quant à lui Stephen Hawking, avant de partir réfléchir à la question en faisant des burns en fauteuil sur un cumulus.
Un tour dantesque qui permettra à Jésus de remporter le prestigieux “Heaven Show d’or” pour la 5ème année consécutive. Rappelons que c’est en 2018 qu’il avait fait sensation pour la première fois en réussissant à faire apparaître plus de 600 poissons derrière l’oreille d’un disciple.
Photo : Crédits :Pascal Deloche
