Oenologie : il a épuisé tous les adjectifs qu’il connaissait au bout de deux gorgées de vin

“Au bout de deux gorgées, j’avais déjà utilisé “végétal” et même “gouleyant” que je garde normalement en dernier recours, c’est ma botte secrète” nous explique-t-il paniqué. “Après il y a eu un long silence et j’ai tellement perdu mes moyens que j’ai ajouté que c’était un vin plus tannique que le précédent. Alors qu’on n’en avait même pas dégusté d’autre avant ! ”

Le jeune homme s’est aussitôt isolé de longues minutes sur son smartphone à la recherche de nouveaux adjectifs pour meubler entre les gorgées. “Je suis revenu avec “astringent”, “animal”, “généreux”, “herbacée”, “honnête”, “musquet”, “raide” et “vigoureux”… Le problème c’est que ça ne faisait plus du tout naturel. Un moment j’ai même dit que c’était “liquoreux” alors que je buvais un Coca Zéro.”

Une performance que n’a pas souhaité le caviste qui animait la dégustation. “Non j’ai pas du tout fait attention à ce que disaient vos amis, pour tout vous avouer j’étais moi-même en train d’inventer des nouveaux adjectifs pour avoir l’air de m’y connaître” nous confesse-t-il avant d’expliquer à un groupe de touristes qu’un vin blanc du Languedoc était particulièrement “crayonneux”.

Photo : iStock