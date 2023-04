96% des coachs en séduction avouent que le meilleur conseil reste « Sur un malentendu ça peut marcher »

Nous avons pu contacter un de ces autoproclamés experts en séduction qui a souhaité rester anonyme – nous l’appellerons Raphaël – et qui nous a donné rendez-vous dans un café cosy de la capitale. Ce trentenaire élégant aux innombrables conquêtes (et MST) corrobore les révélations de l’enquête : “Oui c’est vrai, c’est le meilleur conseil… D’ailleurs, tout ce qu’on raconte c’est du bullshit. Le mâle alpha, les phrases d’accroche, le relooking hyper cher, tout ça c’est juste pour faire raquer les clients… “ Raphaël voit son business se fissurer depuis ces révélations : “Je vendais des stages 800 balles la journée à des informaticiens et des ingénieurs aux cheveux gras, et aujourd’hui tout se casse la gueule à cause de cette réplique de Jean-Claude Dus ! » peste le coach le poing serré, et le regard noir.

Car en effet, les désinscriptions sur les sites de coaching se multiplient de manière exponentielle depuis ces révélations. Xavier, juriste de 41 ans, témoigne : « Moi, ça faisait six mois que je payais ces formations… Et je dormais toujours sur la béquille ! Mais hier, après les révélations de l’enquête, j’ai enfin eu le courage de proposer un verre à ma collègue Sandrine que j’observe du coin de l’œil depuis trois ans et qui m’avait surnommé “le pervers”. Comme je suis pas son style, y avait peu de chances qu’elle accepte, mais par chance, elle prend beaucoup d’antidépresseurs en ce moment. Elle était de bonne humeur, et elle a accepté ! Résultat : j’ai un rencard ce soir ! ». Une jolie histoire qui prouve encore l’efficacité redoutable de la méthode « Dus ».

Photo : Istock