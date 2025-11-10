Fact-checking – Le code d’entrée est-il toujours 64B28 ?

Vous êtes invité à dîner chez vos amis Fanny et Alexandre mais impossible de vous souvenir du code d’entrée de leur immeuble ? Vous croyez vous souvenir d’un “8” ou d’un “4”, de la présence d’une consonne aussi mais tout le reste est flou ? Pas de panique. Grâce à un remarquable travail d’investigation de nos journalistes et de plusieurs experts en cryptographie, nous avons remonté le fil de votre groupe WhatsApp “Sea, Sex and Suze” et une chose est sûre : le code n’est pas 41B72, ni 79A31, ni 37A62 et encore moins 29B45 comme en octobre dernier. On avance !

Mais ce n’est pas tout. Nous sommes également retombés sur ce message d’Alexandre en juin dernier qui avait recueilli 2 pouces jaunes et un émoji “chat qui rit” : “Notre code est facile à retenir : c’est la racine carrée de 4096 plus la première lettre du mot “Bismuthotellurure” suivi du numéro atomique du Nickel ! Tu ne peux pas te tromper !”. Après 14 jours d’analyse et un burn-out, nos experts sont parvenus à la conclusion que ce code était bel et bien 64B28. Notez-le soigneusement quelque part, ça pourrait servir !

Une première étape qui devrait vous permettre d’arriver jusqu’à la cour intérieure de l’immeuble et accéder ainsi au deuxième code à rentrer pour accéder aux étages. D’après une ultime analyse des messages de votre groupe, il semblerait que l’appartement soit “situé au 3ème étage, au fond du couloir à gauche, sonnez à “Galissand”, pensez à ramener un truc à boire ou des tartinades pour l’apéro”. Quant au deuxième code d’entrée, toujours selon Alexandre, il s’agit “tout simplement du mois de révocation de l’Édit de Nantes, suivi de la sixième lettre du mot Cœlacanthe et du nombre de pouces opposables chez le gibbon à crête blanche.” Une énigme qui à ce jour reste encore malheureusement non résolue.