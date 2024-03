Fact-check : Raphaël a-t-il vraiment été chanteur dans les années 2000 ?

La question nous est souvent posée ces dernières années : Raphaël a-t-il vraiment été chanteur dans les années 2000 ? La rumeur s’accompagne souvent de photos de scène d’un grand châtain dégingandé voire de vidéos d’une chanson intitulée « Caravane ». Mais ces montages générés par une IA ne résistent pas longtemps à un examen rigoureux. Selon Pierre Falsanotizia, spécialiste des « fake news », les photos et les vidéos en question « font doucement rigoler » tant elles sont peu crédibles : « Une voix nasillarde, des paroles ânonnées sans charisme, un sens du rythme qui rappelle furieusement celui de Clémentine Autain et Manon Aubry, qui peut croire à ça à part des platistes fans de Francis Lalanne ? » Il ajoute : « Un chanteur qui chante « Caravane », à part dans des films de Fabien Onteniente dont Patrick Chirac est le héros, on voit pas bien dans quel monde ça pourrait exister. »

Cela n’empêche pas les théories du complot de pulluler sur les réseaux sociaux. Certains avancent que le chanteur a été très populaire, d’autres vont même jusqu’à dire qu’il serait actuellement en couple avec une actrice. Selon Pierre Falsanotizia, « c’est le propre de ce genre de théorie de s’autoalimenter en permanence au point d’engendrer les thèses les plus délirantes. » Rappelons qu’il y a une dizaine d’années, une théorie du complot du même genre avait vu le jour, des internautes affirmant qu’une certaine Ophélie Winter avait produit plusieurs tubes en chantant à moitié en anglais. En 2016, un groupuscule d’extrémistes avait même été démantelé. Il prétendait que des animateurs prénommés Charly et Lulu avaient présenté une émission musicale sur M6 entre 1995 et 2008.

