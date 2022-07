Fact-check : faut-il croire votre ami qui vient de plonger dans une eau à 13° en déclarant « elles est bonne ! » ?

La question est de Gwendal, 28 ans, habitant Plougastel (29) : « faut-il croire mon ami qui vient de plonger dans une eau à 13° en déclarant « elle est bonne ! » ? ». A première vue, on pourrait penser que l’ami en question exagère, d’une part parce que dire « elle est bonne » quand on pénètre dans l’eau est devenu une sorte de passage obligé, d’autre part parce que ledit ami est aussitôt décédé d’un arrêt cardiaque. Mais le sujet est plus complexe qu’il n’en a l’air. Pour le météorologue Émile Sidoin, spécialiste de l’eau froide en climat océanique tempéré du Finistère nord, la température de l’eau est très relative : « On ne peut considérer qu’une eau est froide qu’en fonction de la température de l’air. Or il est rare que celle-ci dépasse 15° à Plougastel, sauf lors de rares épisodes caniculaire appelés « bi-séculaires. » Puis d’ajouter : « Dans ce contexte, on peut considérer une eau à 13 degrés non seulement comme bonne mais chaude voire très chaude. »

Une hypothèse confirmée par l’étymologie

En outre, l’adjectif bon, bonne, du moyen français bon, de l’ancien français bon, du latin bŏnus (XVIIIe), avait à l’origine le sens de « document ayant une valeur confirmée », dérivé de l’usage d’écrire bon à (payer), bon pour (accord) sur les documents commerciaux., « D’où le sens, de « qui a des qualités conformes à ce que l’on attendait ». Or s’attend-on à autre chose qu’une eau comprise entre 12 et 15 degrés en Bretagne ? La réponse est non. D’autre part, « bonne » désigne aussi « une employée de maison à plein temps, qui vit chez ses patrons ». Bonne est donc également synonyme de docilité et de soumission, or il faut reconnaître que l’eau ne peut pas résister, par sa nature même, à quelqu’un qui a décidé de rentrer en elle.

Pour toutes ces raisons, votre ami disait vrai quand il déclarait que cette eau à 13 degrés est bonne. Qu’il repose en paix.

