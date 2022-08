Ukraine : Zelensky annonce qu’il est désormais acceptable de retirer le drapeau ukrainien de votre photo de profil

« Après presque six mois de guerre, j’annonce au monde entier que vous pouvez retirer le drapeau ukrainien de votre photo de profil, et je vous promets qu’on ne sera pas fâchés », s’est exprimé Volodymyr Zelensky ce matin dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Ça nous a fait plaisir au début, mais je comprends qu’au bout d’un moment vous avez envie de trouver autre chose pour montrer aux gens que vous êtes une bonne personne », a ajouté le chef d’État. « Je remercie les citoyens du monde entier qui nous ont apporté leur soutien en changeant leurs photos de profil, en postant des vidéos de danse sur TikTok, et en apprenant quelques mots d’ukrainien sur Duolingo avant de se remettre à l’espagnol. »

« Cela a été un gros soulagement, parce que ça faisait plusieurs semaines que je songeais à remplacer le drapeau ukrainien de ma photo de profil par un truc sur l’environnement ou quelque chose dans le genre », raconte Thomas, un Français qui aime contribuer à des causes importantes en affichant son soutien à l’aide de quelques clics. « En retirant le drapeau ukrainien de ma photo sur LinkedIn, je vais enfin pouvoir trouver du boulot en affichant le badge #OpenToWork ! »

Selon des sources au sein du gouvernement ukrainien, Volodymyr Zelensky aurait lui-même remplacé le drapeau ukrainien dans sa chambre par un poster d’Ursula Von Leyen.

Image par Samuel F. Johanns de Pixabay