Chaque année, cet habitant de Saint-Tropez part en vacances trois semaines à Paris Plages

Laurent n’a pas raté une seule fois Paris Plages depuis son ouverture en 2002. Quand on lui demande ce qu’il vient y chercher, la réponse sonne comme une évidence : « Le calme. Y a beaucoup moins d’hélicoptères qu’à Saint-Tropez, beaucoup moins de Yacht. Et beaucoup moins de baigneurs aussi. » C’est également « la simplicité » du lieu qui attire le Tropézien, fatigué par les apparences de la Côte : « Les gens sont beaucoup moins m’as-tu-vu et ils hésitent pas à te demander quelques sous s’ils en ont besoin et à t’appeler “frère” : j’aime beaucoup ce côté familial. » Pour se mettre dans l’ambiance, Laurent vient d’ailleurs avec sa vieille voiture : « Je laisse ma Porsche Cayenne au garage et je loue un Kangoo sans clim et sans autoradio, c’est plus authentique. »

Jamais déçu

Le Tropézien assure que jusqu’à aujourd’hui, il n’a jamais été déçu par un seul de ses séjours : « A Saint-Tropez tous les jours se ressemblent : il fait beau et chaud dès qu’on se lève. Ici, c’est vraiment l’aventure, on sait jamais si on va se prendre la grêle ou l’orage, si on va se faire agresser ou si un chien errant va se noyer : chaque journée est une fête. » Quant aux procès en saleté du lieu, il les balaye d’un revers de main : « Oh vous savez, c’est pas beaucoup plus sale que le Gange. Mais tant mieux si les gens préfèrent la Côte, quand on a un super coin comme ici, on n’a pas envie de le partager avec tout le monde. »

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Teva, que nous avions suivi en 2022. Ce Tahitien de 23 ans avait décidé de tout plaquer pour aller vivre à Villeneuve-la-Garenne.