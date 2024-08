Pour maintenir la féerie des JO, la mairie de Paris demande aux sans-abris de se déguiser en bénévoles

« Les Jeux Olympiques ont été une parenthèse enchantée pour tous les parisiens, il est inconcevable de briser cette magie du jour au lendemain », s’exclame la maire de la capitale, Anne Hidalgo, lors du conseil de Paris. « C’est pourquoi on profite du retour des sans-abris, à qui on a payé deux semaines de vacances en province, pour leur demander de se déguiser en bénévoles. Regardez bien dans la rue, ils sont mignons avec leur petit bob rose ! Idéal pour cacher des cheveux gras ! »

La maire de Paris n’est pas peu fière de son idée : « Certains sans-abris sont sûrement un peu rancuniers d’avoir été délogés pendant les JO, mais en leur demandant de se déguiser ils participent eux aussi à la fête ! Je précise que les vêtements des bénévoles n’ont pas été lavés, donc les sans abris ne sont pas mal à l’aise avec des habits propres. Ils sont ravis et les Parisiens aussi ! N’en déplaise aux grincheux peine à jouir qui n’aiment pas la fête ! »

Anne Hidalgo s’enthousiasme de plus belle : « Les JO étaient une belle fête ! On a oublié les problèmes et les sans-abris ont compris que leur présence était néfaste au bonheur des parisiens et des touristes. Mais ils ont l’occasion de cesser d’être égoïstes en se déguisant en bénévoles ! Et je rappelle que les athlètes dormaient sur des lits en carton, nos sans abris sont donc depuis toujours traités comme des stars du sport ! » lâche la maire de Paris dans un éclat de rire.