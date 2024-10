Aéroport CDG – Anne Hidalgo va limiter la vitesse sur les pistes à 50 km/h

À partir du 1er novembre, toutes les pistes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle verront leur vitesse limitée à 50 km/h. Une décision de la maire de Paris Anne Hidalgo (PS) invoquant la santé publique de 1,6 million de voyageurs quotidiens. “L’avion est le moyen de transport le plus polluant et en matière d’écologie, je crois qu’il était grand temps de passer à la vitesse supérieure.” a-t-elle déclaré triomphante, avant de couper le cordon inaugurant les 41 radars fixes et mobiles présents en permanence en bordure de chaque piste.

Une mesure radicale qui a nécessité quelques ajustements. En premier lieu, les balises tenues par les agents de pistes seront intégralement remplacées par des panneaux de signalisation “limité à 50” qui seront brandis 24h/24 sur le tarmac. Des dos-d’âne seront également ajoutés sur chaque piste afin de garantir que chaque appareil respecte bien ces limitations. Mais ce n’est pas tout puisqu’Anne Hidalgo a dévoilé, non sans fierté, la construction de plusieurs dizaines de pistes cyclables partant de l’aéroport CDG et permettant aux avions de rallier par la route plus de 15 capitales européennes en moins de 72 heures. Un dispositif multipliant par 14 le nombre d’escales mais offrant aux passagers la possibilité de profiter des commentaires détaillés d’un guide de bateau-mouche sur l’ensemble du trajet ou encore du visionnage d’un film de Martin Scorsese.

Si une certaine tolérance est acceptée les premiers jours, chaque pilote ne respectant pas ces limitations se verra par la suite sanctionné d’un retrait du permis de vol ainsi que d’une amende forfaitaire de 320 €. Une volonté de rendre enfin l’avion “un peu plus vert” qui ne compte pas s’arrêter là puisqu’Anne Hidalgo a également déclaré souhaiter mettre en place une circulation aérienne alternée en se basant sur l’ordre alphabétique des destinations. Ainsi les vols pour l’Autriche, l’Allemagne ou l’Australie pourront décoller le 1er du mois là où il faudra attendre les 25 et 26 pour les vols à destination du Yémen ou encore du Zimbabwé.