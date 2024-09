Anne Hidalgo s’enchaîne aux anneaux olympiques pour qu’ils restent à Paris

Pour Josselin Denis, conseiller d’Anne Hidalgo, « Son état est préoccupant, elle est prête à tout pour que les JO durent jusqu’à la fin de son mandat. Plusieurs personnes ont été licenciées pour lui avoir dit qu’il faudrait décrocher les anneaux. C’est devenu un sujet tabou à l’Hôtel de Ville. »

Nous avons contacté Clémentine Jouvet, ancienne collaboratrice, licenciée, qui nous a confirmé qu’Anne Hidalgo préparait cette action coup de poing de longue date : « Dès le lendemain de la cérémonie de clôture, quand on se disait « Et voilà c’est fini ! » elle paniquait. Elle m’a agrippé le bras très fort en criant : « Nan, c’est pas fini ! C’est la magie de Paris d’accord ? Si je dois m’enchaîner aux anneaux olympiques j’irai jusqu’au bout » Et elle a commandé 16 kilos de chaînes sur Amazon. L’ambiance était très tendue, et un jour j’ai dépassé les bornes en parlant d’autre chose que les JO. J’ai été virée le soir même ».

Plusieurs équipes de pompiers ont été mobilisées pour décrocher Anne Hidalgo, mais elle menace actuellement de leur rendre la vie impossible s’ils font quoi que ce soit. Un négociateur de la police est sur place pour gérer au mieux la situation. En attendant, le site de la tour Eiffel demeure fermé au public pour une durée indéterminée.