En souvenir des Jeux olympiques, Anne Hidalgo promet de garder la Seine sale

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fait quasiment l’unanimité, et pour perpétuer ce souvenir, Anne Hidalgo avait déjà indiqué souhaiter conserver dans la capitale, la vasque, certaines statues, et les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Interrogée à ce sujet, la maire de Paris ne compte pas s’arrêter là : “La Seine fait partie intégrante de Paris 2024, elle doit rester en l’état : pleine de vélibs, de cadavres d’animaux, et avec un taux d’excréments très élevé !”.

“Si les gens s’y baignent sans être malades, ça n’aura pas le même charme”

C’est une sacrée mission pour les services publics que de réussir à relever un tel challenge. Le directeur de l’Agence de l’eau a expliqué comment vérifier que l’engagement pris par Anne Hidalgo soit respecté : “Pour s’assurer que les conditions sanitaires soient les mêmes que pendant l’épreuve de Triathlon, un de nos agents passera chaque jour sur les quais. S’il vomit à cause de l’odeur, c’est qu’on a réussi notre mission.”

La maire de Paris a tenu néanmoins à rassurer les habitants de la capitale : “Évidemment qu’on ne va pas tout garder des Jeux Olympiques ! Paris restera Paris : les SDF vont revenir, les métros fonctionneront à nouveau très mal, et les punaises de lits vont rapidement être réintroduites dans les sièges des cinémas… Par contre, j’aimerais bien garder le monsieur bleu tout nu pour mettre dans mon salon, il était rigolo !”.