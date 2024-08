JO Paris – Un athlète paralympique déclare forfait après avoir échoué à prendre le métro

C’est un incident regrettable qui survient au tout début de ces JO Paralympiques. En effet, un athlète a déclaré forfait après avoir échoué à prendre le métro : « Cette ville n’est pas du tout adaptée pour les PMR (« Personnes à Mobilité Réduite » NDLR) ! On ne peut pas circuler sur les trottoirs, presque aucun taxi n’accepte de nous prendre… mais le pire c’est ce métro ! C’est plus compliqué de se déplacer que de gagner une médaille ! » s’enflamme la star du tennis fauteuil, qui a déclaré forfait, sur son compte Instagram.

L’athlète continue : « Presque aucun ascenseur, aucun escalator et quand par miracle on arrive à accéder au quai, les rames sont blindées et personne ne fait de la place ! J’ai tout essayé pour me rendre sur le lieu de ma partie, mais franchement c’était mission impossible. En tant qu’athlète handicapé je croyais que tout était possible… C’est vrai, sauf prendre le métro en fauteuil à Paris ».

Son témoignage a fait le tour d’internet, contraignant le président de la RATP, Jean Castex, à réagir : « C’est un faux procès qu’on fait à la RATP, qui certes n’est pas adaptée aux PMR, mais ne l’est pas aux personnes valides non plus ! ». La maire de Paris aussi s’en est mêlée, plaidant l’acharnement : « Il n’avait qu’à rouler avec son fauteuil ! Nos trottoirs sont complètement praticables, on n’a pas viré les SDF pour rien ! Les grincheux sont de retour ! Ils n’ont de cesse de gâcher la fête ! Et cet athlète est sûrement un agent russe payé pour créer du bashing anti JO ! »