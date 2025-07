Marseille lance la journée sans kalachnikov

Pour cette grande première nationale, la mairie de Marseille n’a pas lésiné sur les moyens : “La journée débutera par un immense lâcher de colombes que l’on va immédiatement mitrailler au fusil d’assaut, afin de symboliser la paix compromise par les armes à feu”, nous confie un conseiller avec excitation.

Pendant une journée entière, les Marseillais sont invités à délaisser leur arme à feu et à privilégier des modes de communication plus doux, comme le dialogue voire les bagarres à mains nues : “On sait que les mentalités ne changeront pas en un jour : l’idée est d’ouvrir les yeux aux habitants et de leur montrer que d’autres solutions existent”, explique l’élue en charge du dispositif.

La journée sans kalachnikov sera ponctuée de plusieurs temps forts qui se veulent à la fois conviviaux et tous publics. Un ancien délinquant incarcéré pour trafic de stupéfiant et homicide volontaire se rendra notamment dans les écoles maternelles pour sensibiliser les tout-petits aux dangers des armes à feu, tandis qu’une vente de viennoiseries sera organisée au profit de l’association “Des croissants contre les narcotrafiquants”.