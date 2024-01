Un trapéziste aperçu dans les rues de Marseille après s’être échappé d’un cirque

Sans doute avait-il décidé de visiter le Vieux Port et le parc Borély, goûtant aux plaisirs d’une nature sauvage et d’une liberté retrouvée le temps d’une matinée. Peppino, un trapéziste d’origine italienne s’est offert une balade dans les rues de Marseille sous l’œil amusé des passants et des objectifs de leurs téléphones après avoir échappé à la vigilance du cirque dans lequel il se produit chaque soir.

« Nous vérifions pourtant régulièrement les enclos de chacun de nos acrobates plusieurs fois par jour. Mais le risque zéro n’existe pas » explique un membre du cirque arrivé le week-end dernier dans la ville

Selon de nombreux témoins, l’homme a été aperçu déambulant en costume de scène dans les rues de la cité phocéenne, escaladant plusieurs façades ou sautant de voiture en voiture dans un parking. L’intervention rapide des forces de l’ordre, aidés par plusieurs membres de la sécurité du cirque, ont permis de retrouver le fugitif qui s’était réfugié sur le toit d’un immeuble dans le secteur de La Joliette. Peppino dormira ce soir bien au chaud entouré des siens dans sa caravane.

Si l’histoire prête à sourire et se termine bien, elle n’est pas sans risque, comme le rappelle la triste histoire de Gonzo, le clown qui s’était échappé d’un cirque dans les rues de Seattle en 2017, provoquant plus de 200 000 dollars de dégâts et la paralysie de la ville pendant 48 heures.