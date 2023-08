Le Grau-du-Roi – Il meurt étouffé après avoir rentré le ventre pendant plus d’une heure

Le séjour de Patrice Méron, originaire de Brétigny-sur-Orge (91), touchait à sa fin après deux semaines de repos bien mérité sur les plages camarguaises lorsque celui-ci s’est subitement évanoui après avoir déambulé pendant plus d’une heure en rentrant le ventre. Malgré plusieurs tentatives, le quadragénaire n’est pas parvenu à reprendre son souffle, la canicule ne l’ayant sans doute pas aidé à retrouver de l’air. Les secours, arrivés sur place dix minutes environ après l’incident, n’ont pas réussi à le réanimer. Selon les médecins, le décès serait imputable à une syncope hypoxique due à une apnée prolongée cumulée à un météorisme abdominal provoqué par le port d’un maillot de bain beaucoup trop serré.

Un terrible antécédent

Selon plusieurs de ses proches, l’homme travaillait activement à la confection d’un « summer body » depuis environ six mois et ce malgré une consommation importante et quotidienne de bières. Il serait parvenu, toujours selon ses proches, à perdre entre 300 et 500 grammes entre février et juillet 2023. Las, il aura succombé à ses efforts la veille de son retour en Île-de-France.

Cela n’est pas sans rappeler l’incident survenu en juin 2017 lorsqu’une influenceuse était décédée des suites de ses blessures après s’être mordu les joues pendant de longues minutes pour prendre des selfies.