Pour attirer un public plus jeune, la Provence va autotuner le chant des cigales

“Il faut vivre avec son temps” a déclaré ce matin Jean-Marc Zulesi, député des Bouches du Rhône, au micro de RTL. “Regardez le public de JUL, PNL ou Booba. Il est jeune, dynamique, festif, exactement ce qu’il nous faut pour revigorer l’image de notre région” poursuit-il, avant d’ajouter : “Depuis toujours, les cigales empêchent les gens de dormir. Là, ce sera toujours le cas, mais en attirant des gens qui ne voudront pas se coucher.”

Baptisé “Projet C-Gal”, la région PACA devrait équiper de micros près de 400 000 cigales d’ici 1 mois, le tout relié à des enceintes de 2 fois 4000 watts et des projecteurs Full LED. Un projet ambitieux, d’une valeur de plus de 3 millions d’euros, confié à Thierry Van Goerdt, ingénieur du son ayant travaillé sur le dernier album de The Weeknd, des Daft Punks, ou encore de Renaud. “Les cigales c’est strident, répétitif, et même si c’est sympa au début ça finit par taper sur les nerfs. Exactement comme un morceau d’Angèle”, explique-t-il. “C’est donc une très bonne base de travail.” confie-t-il avant de téléphoner à Big Ali pour essayer d’organiser un Feat.

Malgré une initiative qui fait aujourd’hui polémique chez les riverains et les défenseurs de la cause animale, plusieurs autres régions semblent vouloir s’inspirer de cette démarche. En effet, la région Grand-Est vient d’annoncer qu’elle allait prochainement chercher à rajeunir son image en inscrivant 10 andouillettes au riesling dans une équipe de e-sport.

Image par Terri Wang de Pixabay