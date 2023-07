Sa carrière d’archéologue prend fin brutalement après 15 minutes de latin

« Puellas, puellare, puellis, puellis… oh et puis zut j’abandonne » a lâché Remy après avoir lu pendant un quart d’heure « le latin facile ». « Franchement c’est relou, les déclinaisons là, on comprend rien » a-t-il regretté, soulignant que sa carrière d’archéologue était désormais « en suspend ». « Je ne m’interdis pas de reprendre mais je me voyais déjà fouiller des villas romaines, explorer des épaves ou retrouver Lionel Jospin. Au lieu de ça je pipe rien au latin et on m’a dit que le grec c’est pire » a-t-il soupiré. Une situation qui n’est pas sans rappeler une autre mésaventure quand après un week-end marathon BatMan, Remy avait tenté de devenir justicier masqué et avait terminé à l’hôpital avec plusieurs fractures après avoir tenté de séparer une bagarre d’ivrognes sur la place de son village.