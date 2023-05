Super-héros – L’homme mordu par une moule génétiquement modifiée n’a toujours sauvé personne

“Mon ADN est à présent identique à 97% à celui d’une moule de Bouchot”, nous explique tout fier en bombant le torse celui qui se fait désormais appeler “Moule Boy”. “Bon, je n’ai peut-être pas de super vitesse, de super force ou de super saut, MAIS j’ai une super coquille”, poursuit-il en nous montrant ses épaisses coques ovales recouvrant ses omoplates. “Je sais que c’est pas très impressionnant mais vous savez ce qu’on dit : “un pouvoir médiocre implique des responsabilités moyennes”.

Un super-héros qui aurait pu faire beaucoup pour la ville de la Tranche-sur-Mer mais qui pour l’instant n’a eu aucun impact en matière de sécurité.

“Un énorme incendie a commencé à ravager la coopérative ostréicole Léon Blum” nous confie Michelle, habitante du quartier et tante du héros. “Pier-…je veux dire “Moule Boy” a immédiatement réagit en s’arrosant copieusement d’eau de mer avant de se coller mollement derrière un caillou.”

Eric, gendarme, reste lui aussi dubitatif. “On a eu un braquage du PMU à l’angle de la Rue de la Plage et de l’Avenue des Prés Salés. Quand on a appelé Moule Boy en renfort, il s’est contenté de hurler “Vite ! À la Moule-Mobile !” avant de sauter dans une barque posée sur le bitume et de ramer dans le vide. C’est quand même pas terrible…”

Un destin décevant qui n’est pas sans rappeler celui de “Salicorne Man”, ce super-héros breton, mi-homme, mi-algue, devenu capable de se coincer dans une hélice de canot ou d’assaisonner une galette après avoir croqué dans un concombre de mer radioactif.