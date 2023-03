10 ans plus tard, il ne sait toujours pas pourquoi il a déménagé à Nancy

« J’aimerais pouvoir me justifier, mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui m’a pris », confie Grégoire qui n’a pas remarqué le temps passer lors de sa carrière de project manager dans une boîte de marketing dans l’industrie de l’odontologie. « Est-ce que c’était pour une femme ? Pour un travail ? Je sais juste qu’un jour, je me suis retrouvé en train d’installer un canapé-lit et un mini frigo dans un appartement Rue de Cronstadt, et maintenant je connais les prénoms de toutes les caissières du Match en bas de ma rue », poursuit Grégoire, qui de temps en temps recommande aux gens de visiter la Place Stanislas « parce que c’est pas mal impressionnant quand même avec tous les trucs en or. »

« Grégoire, on l’aime bien, mais on lui demande parfois pourquoi il a déménagé ici et il change à chaque fois de sujet avec un regard vide dans les yeux, comme si son âme avait quitté son corps pour ne pas faire face à la réalité », raconte un de ses collègues. « Il paraît même qu’il a eu l’opportunité de partir travailler en Argentine et ne plus jamais revenir, et personne ne sait pourquoi il ne l’a pas fait », poursuit-il avec une expression de choc soudain sur son visage en se demandant pourquoi, lui aussi, est finalement resté à Nancy.

« Notre ville contient plus de 100,000 habitants, dont la plupart sont parfaitement libres de quitter la ville et décident pourtant de ne pas le faire », explique Mathieu Klein, le maire de Nancy. « Je tiens à préciser que les habitants de ma ville sont libres et que rien ne les interdit d’aller vivre ailleurs. »

Après avoir réfléchi sur son dixième anniversaire en tant que résident de Nancy, Grégoire nous a confié qu’il était prêt pour un grand changement. En effet, il serait actuellement en train de faire des recherches afin de partir à la recherche du grand inconnu à Thionville.

Image par Loyloy Thal de Pixabay