Les SDF parisiens envoyés en région accusés de mépriser les SDF locaux

Pour la population SDF orléanaise, cette venue en masse de concurrents parisiens n’avait déjà rien de réjouissant, mais leur comportement hautain a été très mal perçu. « Ils nous regardent avec des grands airs… » lance Stéfan, 51 ans, SDF à Orléans depuis 2017. « Ils se permettent de demander direct un petit billet, et ils font la gueule quand le passant n’a que des petites pièces… Et nous, les SDF du coin, on a l’impression d’être des ringards, tout ça parce qu’on vient d’une petite ville et qu’on porte encore des mitaines. »

Il semblerait en effet que les SDF parisiens, habitués au bruit, au métro, à la circulation plus dense et à une population beaucoup plus importante, voient dans ce déménagement des sortes de « vacances à la campagne » chez leurs cousins d’Orléans. Des cousins qu’on regarde avec tendresse mais dont le mode de vie semble daté. Pour Franck, 36 ans, SDF parisien, et nouveau à Orléans, le choc culturel a été grand : « Ils allument encore des feux de poubelles pour se chauffer les mains, comme dans les films des années 80. Au secours ! ».

Espérons que cette querelle se dissipera, et que les SDF parisiens s’acclimateront à Orléans. Reste aujourd’hui à faire de même avec les fumeurs de crack, les vendeurs à la sauvette, les prostituées, les pickpockets et les employés de La Défense, qui nuisent à l’image de la Ville-Lumière.