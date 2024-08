Galvanisé par les JO, il croit pouvoir nager le dos crawlé et se noie dans la piscine du camping

C’est une terrible tragédie qui a plongé tous les campeurs du petit village landais de Sainte-Eulalie-en-Born (40) dans la stupeur. S’étant mis en tête de devenir un grand nageur depuis les quatre titres de champion olympique de Léon Marchand, le Dacquois Mathieu Buron, 45 ans, un habitué des lieux, est mort noyé après avoir tenté de nager le dos crawlé de trop. « C’est vraiment dommage. Il était pourtant bien parti en nageant les premiers 15 mètres en moins de 40 secondes et en ne buvant que quatre fois la tasse sur cette première longueur de bassin » regrette Patrick, 55 ans, qui avait sympathisé au cours du séjour avec le quadragénaire et sa compagne. Cette dernière avait du mal à trouver les mots : « Je…c’est terrible… en même temps, à égalité avec la victoire au loto de Mont-de-Marsan, c’était son rêve de mourir en héros dans les Landes. On peut dire qu’il l’a un peu réalisé. »

Sidération

Philippe Rampouille, le gérant du camping qui connaissait Mathieu, était encore sous le choc : « La veille, il était allé comme chaque année visiter le village de Pissos, la 8e merveille du monde selon lui ; et le soir il devait se rendre au « Top à la vachette » de Moliets, c’est terrible de mourir dans la force de l’âge quand on est en train de s’accomplir pleinement. » D’autant plus terrible que selon Catherine, sa compagne, il avait fait de réels progrès au cours des derniers jours. « Sur la première longueur, il avait réalisé douze centièmes de seconde de moins que la semaine dernière et tout ça sans savoir encore battre des pieds ! » Hélas pour Mathieu, la possibilité de participer aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles a pris fin hier.

Photo: iStock