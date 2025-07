François Bayrou demande « un effort » aux malades et de « mourir plus rapidement »

“Il ne faut plus être un poids pour notre système de santé” a répété François Bayrou qui dit compter sur la responsabilité des malades pour “mourir vite et bien, dans un engagement républicain et pour éviter de creuser la dette”. “Il ne faut pas faire passer votre longue maladie devant le bien commun, c’est terriblement égoïste” a aussi répété le Premier ministre qui souhaite responsabiliser les malades sur les coûts supportés par la société de traitements longs et coûteux alors que de toute façon, tout le monde va mourir.

Pour faire des économies, plusieurs pistes sont déjà envisagées comme une taxe sur le séjour en soins palliatifs pour inciter les gens à mourir chez eux et ne plus encombrer inutilement les hôpitaux.

Photo : capture d’écran Public Sénat