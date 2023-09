En réponse à la visite du pape à Marseille, la prochaine saison des Marseillais aura lieu au Vatican

Après Dubaï, Cancún et Miami, c’est dans la cité sacrée du Vatican que Shanna, Kevin ou encore Maeva vont être parachutés pour la 12ème saison des Marseillais. “La 11ème saison au Mexique devait être la dernière” explique Julien Tanti, candidat emblématique de l’émission. “Mais lorsque le pape a choisi de venir dans notre ville, on s’est dit qu’on ne pouvait pas recevoir un tel honneur sans lui rendre la pareille” poursuit-il, en terminant de se faire tatouer le visage du Saint-Père sur le pec, entre une Range Rover avec un string et trois citations de Moundir. Puis d’ajouter : “Les gens vont retrouver tout ce qui a fait le succès du programme : des torses bodybuildés, des bikini étroits et des clashs, le tout entrecoupés de messes de 3h30 en latin. Ça va être historique !”

En plus des traditionnels challenges professionnels (animer la messe de noël ou pimper la papamobile en y greffant deux caissons de basse, un aileron et des jantes), les candidats seront confrontés à un tout nouveau concept : les missions sacrées. Rapportant 2 fois plus de points que les autres, ces dernières seront chargées de mettre en lumière leur parfaite intégration au sein de la Sainte Cité : gagner au wine-pong contre le pape, faire un signe de croix sur l’asphalte en driftant en Laguna, ou encore exorciser Mindy, 7 ans, possédée par le démon mésopotamien “Pazuzu”. “Je veux pas trop en dire mais quand je l’ai rencontrée, la petite Mindy m’a quand même répondu « Ta mère suce des bites en enfer. »” nous confie en exclusivité Alexia Laroche-Joubert. “Ça promet des clashs d’anthologie et parti comme c’est parti, il est pas impossible qu’elle intègre très rapidement la saison 13.”

Un retour qui promet d’être explosif et qui semble en inspirer plus d’un. En effet, TF1 s’apprêterait à créer une toute nouvelle émission dans laquelle 12 prêtres triés sur le volet devront survivre pendant 30 jours sans eau ni nourriture sur une île du Pacifique par la seule force de leurs prières : « Katoh Lanta ».

